Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer

Rafa Justus planeja faculdade fora do Brasil e diz estar solteira

26/08/2025 | 11:16
Diário do Grande ABC


A influenciadora Rafaella Justus, filha do empresário Roberto Justus e da apresentadora Ticiane Pinheiro, detalhou seus planos sobre o futuro e respondeu a perguntas de seguidores sobre estar solteira. Rafa brincou sobre o assunto em uma sequência de stories publicados no Instagram no último domingo, 24.

"Candidatos, marquem presença", escreveu ela em resposta a uma pergunta sobre seu estado civil. "Antes só do que mal acompanhada. Eu hein."

A influenciadora também detalhou seus planos de morar fora do Brasil. Segundo Rafa, ela pretende cursar faculdade no exterior aos 18 anos e voltar para o País após 4 anos. "Lembrando que tudo ainda pode mudar", frisou.

Em julho, Rafa viajou com amigas para Orlando, na Flórida (EUA), para comemorar 16 anos. Ela também ganhou uma festa surpresa da mãe.


