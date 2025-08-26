Máquina despenca em obra na Santa Cecília, na área central de SP

Uma máquina de perfurar despencou em uma obra na região da Santa Cecília, na zona central de São Paulo. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, 26, na Rua Jaguaribe. O semáforo estava fechado e o equipamento não atingiu nenhum carro da via. Ainda não há informações sobre pedestres feridos. Segundo testemunhas, a máquina tombou 90 graus de imóvel localizado na altura do número 400 da rua, em frente a um supermercado. A via estava bloqueada por volta das 10h30 e o trânsito no local estava intenso.