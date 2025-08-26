DGABC
Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

Nacional

Máquina despenca em obra na Santa Cecília, na área central de SP

26/08/2025 | 11:10
Uma máquina de perfurar despencou em uma obra na região da Santa Cecília, na zona central de São Paulo. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, 26, na Rua Jaguaribe. O semáforo estava fechado e o equipamento não atingiu nenhum carro da via. Ainda não há informações sobre pedestres feridos. Segundo testemunhas, a máquina tombou 90 graus de imóvel localizado na altura do número 400 da rua, em frente a um supermercado. A via estava bloqueada por volta das 10h30 e o trânsito no local estava intenso.


