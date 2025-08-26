DGABC
Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

Internacional Titulo

Xi Jinping defende ampliação de cooperação bilateral com Rússia em todas as áreas

26/08/2025 | 10:49
O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta terça-feira, 26, que as relações entre Pequim e Moscou são "as mais estáveis, maduras e estrategicamente relevantes entre grandes potências", segundo comunicado do governo chinês. O texto sublinha que Xi defendeu que os dois países aprofundem a confiança estratégica, fortaleçam a cooperação em todas as áreas, defendam conjuntamente sua segurança e desenvolvimento, e unam os países do chamado Sul Global em prol de uma "ordem internacional" mais equilibrada.

Xi se reuniu em Pequim com o presidente da Duma, a câmara baixa da Rússia, Vyacheslav Volodin.

De acordo com a nota oficial, Xi ressaltou que manter o "alto nível do vínculo bilateral atende aos interesses fundamentais dos povos dos dois países e é também uma fonte de estabilidade para a paz mundial".

Volodin, por sua vez, transmitiu a Xi os "os melhores votos" do presidente russo, Vladimir Putin.

Ainda segundo o governo chinês, ele afirmou que, sob a liderança dos dois chefes de Estado, as relações bilaterais "se aprofundaram e produziram resultados significativos".


