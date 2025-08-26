The Town: confira o que levar (e o que deixar em casa)

Com a segunda edição do The Town se aproximando, fãs do festival já podem se preparar para curtir a Cidade da Música com segurança e praticidade. O evento acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e a organização reforça orientações sobre itens permitidos e proibidos no local.



O que levar



Para aproveitar o festival com conforto, os visitantes podem levar mochilas ou bolsas pequenas com itens essenciais:



- Protetor solar (não em spray)



- Óculos de sol e boné



- Agasalho para o entardecer



- Capa de chuva (guarda-chuvas não são permitidos)



- Alimentos industrializados lacrados, frutas cortadas e sanduíches em embalagem transparente tipo Zip Lock também são permitidos, limitados a cinco itens por pessoa. Garrafas plásticas de até 500 ml com água podem ser levadas, mas o festival também oferece 140 pontos de hidratação distribuídos por cinco ilhas de água.



A Cidade da Música conta ainda com diversas opções gastronômicas, incluindo o menu exclusivo assinado pelo chef Henrique Fogaça na Market Square.



O que não pode entrar



A segurança do público é prioridade, por isso os seguintes itens são proibidos:



- garrafas de vidro ou de metal independentemente da capacidade;

- garrafas com embalagem superior a 500ml;

- embalagens rígidas e com tampa (exemplo: potes de plásticos do tipo “tupperware”);

- copos térmicos, de vidro ou metal;

- latas;

- capacetes;

- armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo (facas, soco inglês, canivetes, etc);

- brinquedos/réplicas que possam ser identificados erroneamente como armas;

- barracas, bancos, cadeiras, correntes, cordas e lanternas;

- guarda-chuvas;

- objetos pontiagudos;

- objetos perfurantes ou cortantes (tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha, saca-rolhas);

- fogos de artificio, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie;

- objetos de vidro, plástico ou metal (perfumes, cosméticos, inclusive desodorantes de qualquer tipo, pasta ou escova de dente);

- Substâncias inflamáveis e/ou corrosivas;

- sprays;

- máquinas de incapacitação neuromuscular (tasers);

- ponteiros de laser, luzes estroboscópicas ou outros dispositivos emissores de luz;

- bebidas (em qualquer tipo de recipiente), exceto água;

- skate, bicicleta ou qualquer tipo de veículo motorizado ou não;

- isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem;

- bastão de selfie (extensor para tirar autorretrato);

- câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

- objetos profissionais para captura de imagem e som, como, por exemplo: máquinas fotográficas profissionais (lente intercambiável), equipamentos de filmagem profissionais, drones ou outros objetos voadores;

- itens que possam ser utilizados para marketing de emboscada;

- substâncias venenosas e/ou tóxicas, incluindo drogas ilegais;

- bandeiras ou cartazes contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou ainda com referências a causas discriminatórias, ofensivas, homofóbicas, racistas ou xenófobas;

- drones, também denominados VANT (veículo aéreo não tripulado), RPA (Remotely-Piloted Aircraft), Aeronave Remotamente Pilotada, e equipamentos similares.

- buzinas de ar comprimido;

- megafones, computadores portáteis, tablets, powerbank de dimensões superiores a um aparelho celular;

- tintas, corantes e outros produtos relacionados;

- bolsas/malas/mochilas (com ou sem alça) de grandes dimensões;

- qualquer item que represente intuito de comercialização ou que possa representar riscos à segurança do evento.

Dicas para aproveitar o festival



Seguindo as regras, o público garante uma experiência mais tranquila e segura. Itens excedentes ou proibidos poderão ser descartados na entrada.