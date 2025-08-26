DGABC
DGABC

Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Festival

The Town: confira o que levar (e o que deixar em casa)

O evento acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e a organização reforça orientações sobre itens permitidos e proibidos no local

Natasha Werneck
26/08/2025 | 10:18
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Com a segunda edição do The Town se aproximando, fãs do festival já podem se preparar para curtir a Cidade da Música com segurança e praticidade. O evento acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e a organização reforça orientações sobre itens permitidos e proibidos no local.

O que levar

Para aproveitar o festival com conforto, os visitantes podem levar mochilas ou bolsas pequenas com itens essenciais:

- Protetor solar (não em spray)

Óculos de sol e boné

Agasalho para o entardecer

Capa de chuva (guarda-chuvas não são permitidos)

Alimentos industrializados lacrados, frutas cortadas e sanduíches em embalagem transparente tipo Zip Lock também são permitidos, limitados a cinco itens por pessoa. Garrafas plásticas de até 500 ml com água podem ser levadas, mas o festival também oferece 140 pontos de hidratação distribuídos por cinco ilhas de água.

A Cidade da Música conta ainda com diversas opções gastronômicas, incluindo o menu exclusivo assinado pelo chef Henrique Fogaça na Market Square.

O que não pode entrar

A segurança do público é prioridade, por isso os seguintes itens são proibidos:

- garrafas de vidro ou de metal independentemente da capacidade;

garrafas com embalagem superior a 500ml;

embalagens rígidas e com tampa (exemplo: potes de plásticos do tipo “tupperware”);

copos térmicos, de vidro ou metal;

latas;

capacetes;

armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo (facas, soco inglês, canivetes, etc);

brinquedos/réplicas que possam ser identificados erroneamente como armas;

barracas, bancos, cadeiras, correntes, cordas e lanternas;

guarda-chuvas;

objetos pontiagudos;

objetos perfurantes ou cortantes (tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha, saca-rolhas);

fogos de artificio, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie;

objetos de vidro, plástico ou metal (perfumes, cosméticos, inclusive desodorantes de qualquer tipo, pasta ou escova de dente);

Substâncias inflamáveis e/ou corrosivas;

sprays;

máquinas de incapacitação neuromuscular (tasers);

ponteiros de laser, luzes estroboscópicas ou outros dispositivos emissores de luz;

bebidas (em qualquer tipo de recipiente), exceto água;

skate, bicicleta ou qualquer tipo de veículo motorizado ou não;

isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem;

bastão de selfie (extensor para tirar autorretrato);

câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

objetos profissionais para captura de imagem e som, como, por exemplo: máquinas fotográficas profissionais (lente intercambiável), equipamentos de filmagem profissionais, drones ou outros objetos voadores;

itens que possam ser utilizados para marketing de emboscada;

substâncias venenosas e/ou tóxicas, incluindo drogas ilegais;

bandeiras ou cartazes contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou ainda com referências a causas discriminatórias, ofensivas, homofóbicas, racistas ou xenófobas;

drones, também denominados VANT (veículo aéreo não tripulado), RPA (Remotely-Piloted Aircraft), Aeronave Remotamente Pilotada, e equipamentos similares.

buzinas de ar comprimido;

megafones, computadores portáteis, tablets, powerbank de dimensões superiores a um aparelho celular;

tintas, corantes e outros produtos relacionados;

bolsas/malas/mochilas (com ou sem alça) de grandes dimensões;

qualquer item que represente intuito de comercialização ou que possa representar riscos à segurança do evento.

Dicas para aproveitar o festival

Seguindo as regras, o público garante uma experiência mais tranquila e segura. Itens excedentes ou proibidos poderão ser descartados na entrada.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.