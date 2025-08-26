DGABC
Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

Economia

Se Cook cometeu fraude hipotecária, ela deve ser respeitosa com os EUA e ir embora, diz Lutnick

26/08/2025 | 10:12
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse que o problema em relação à diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook, que foi demitida pelo presidente americano, Donald Trump, é se ela cometeu fraude hipotecária ou não. A declaração foi dada em entrevista para a CNBC, nesta terça-feira, 26.

No entanto, para ele, se for comprovada a fraude, Cook deve ser "respeitosa" com o país e "ir embora". "Ela deve sair e pedir para Deus para que a polícia não vá buscá-la", acrescentou.

Lutnick disse também na ocasião que a economia americana está indo "muito bem". "O mercado entendeu que estamos fazendo um excelente trabalho para os EUA", afirmou, ao dizer que as taxas de juros deveriam ser mais baixas.


