Habitação cai 1,13% em agosto, impacto de -0,17 ponto porcentual no IPCA-15, afirma IBGE

Os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de uma elevação de 0,98% em julho para um recuo de 1,13% em agosto, uma contribuição de -0,17 ponto porcentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 26. A taxa do IPCA-15 foi de queda de 0,14% em agosto.

A energia elétrica residencial caiu 4,93% em agosto, item de maior impacto individual negativo sobre o IPCA-15 do mês, uma contribuição de -0,20 ponto porcentual. O resultado é consequência da incorporação do Bônus de Itaipu, creditado nas faturas emitidas deste mês, explicou o IBGE. Em agosto, permaneceu em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 2, que adiciona R$ 7,87 à conta de luz a cada 100 Kwh consumidos. Quanto aos reajustes, houve altas de 4,25% em Belém a partir de 7 de agosto; 13,97% em uma das concessionárias em São Paulo em 4 de julho; de 1,97% em Curitiba em 24 de junho; de 14,19% em uma das concessionárias em Porto Alegre em 19 de junho; além de redução de 2,16% em uma das concessionárias do Rio de Janeiro em 17 de junho.

A taxa de água e esgoto subiu 0,29% em agosto, puxada pelo reajuste de 4,97%, em Salvador em 18 de julho. O gás encanado avançou 0,17%, após reajuste de 6,41% nas tarifas em Curitiba a partir de 1º de agosto e a redução de 1,22% no Rio de Janeiro em 1º de agosto.