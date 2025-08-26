DGABC
Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Encomendas de bens duráveis nos EUA caem 2,8% em julho ante junho

26/08/2025 | 09:46
As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos caíram 2,8% em julho ante junho, a US$ 302,8 bilhões, segundo dados publicados nesta terça-feira, 26, pelo Departamento do Comércio do país. Analistas consultados pela FactSet previam queda maior, de 3,5% no período. Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas de bens duráveis aumentaram 1,1% na comparação mensal de julho. Sem a categoria de defesa, as encomendas recuaram 2,5% no mês. A variação mensal de junho sofreu revisão marginal, de queda de 9,3% para recuo de 9,4% ante maio.


