DGABC
DGABC

Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Taxas de juros sobem com deflação menor do IPCA-15, mas dólar fraco é contraponto

26/08/2025 | 09:25
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Os juros futuros abriram em alta após o IPCA-15 mostrar deflação menor do que a esperada em agosto, mas o recuo do dólar ante o real é contraponto. O IPCA-15 caiu 0,14% em agosto, após ter subido 0,33% em julho, acima da mediana das estimativas do Projeções Broadcast, de queda de 0,21%, com intervalo entre retração de 0,28% a uma alta de 0,29%.

Às 9h07 desta terça-feira, 26, a taxa de depósito inerfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 13,975%, de 13,916% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava para 13,265%, de 13,202%, e o para janeiro de 2031 ia para 13,615%, de 13,561% no ajuste de segunda-feira, 25.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.