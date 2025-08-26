Taxas de juros sobem com deflação menor do IPCA-15, mas dólar fraco é contraponto

Os juros futuros abriram em alta após o IPCA-15 mostrar deflação menor do que a esperada em agosto, mas o recuo do dólar ante o real é contraponto. O IPCA-15 caiu 0,14% em agosto, após ter subido 0,33% em julho, acima da mediana das estimativas do Projeções Broadcast, de queda de 0,21%, com intervalo entre retração de 0,28% a uma alta de 0,29%.

Às 9h07 desta terça-feira, 26, a taxa de depósito inerfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 13,975%, de 13,916% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava para 13,265%, de 13,202%, e o para janeiro de 2031 ia para 13,615%, de 13,561% no ajuste de segunda-feira, 25.