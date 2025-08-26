Investimento Direto no País (IDP) soma US$ 8,324 bilhões em julho, revela BC

A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 8,324 bilhões em julho, informou o Banco Central nesta terça-feira, 26. O resultado ficou acima de todas as estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, que tinha mediana de US$ 5,250 bilhões. As previsões do mercado iam de US$ 3 bilhões a US$ 7,9 bilhões.
No acumulado de 2025, a entrada líquida de IDP soma US$ 42,098 bilhões. Em 12 meses, atingiu US$ 68,169 bilhões, o equivalente a 3,17% do Produto Interno Bruto (PIB).
O BC espera entrada líquida de US$ 70 bilhões em IDP em 2025, o equivalente a 3,2% do PIB, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) de junho.
Ações
O investimento estrangeiro em ações brasileiras foi negativo em US$ 979 milhões em julho, informou o Banco Central nesta terça. No mesmo mês de 2024, o resultado havia sido positivo em US$ 1,485 bilhão.
O investimento líquido em fundos de investimento no Brasil foi negativo em US$ 121 milhões no mês passado. Em julho de 2024, havia sido negativo em US$ 626 milhões.
O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País foi positivo em US$ 908 milhões em julho. No mesmo mês de 2024, havia sido negativo em US$ 106 milhões.
O investimento em ações brasileiras é negativo em US$ 1,465 bilhão no acumulado de janeiro a julho de 2025. O investimento em fundos é negativo em US$ 698 milhões. Em títulos negociados no mercado doméstico, o saldo é positivo em US$ 5,928 bilhões.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.