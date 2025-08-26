Governo anuncia R$ 12 bi de crédito à indústria 4.0

O governo federal anunciou ontem um crédito de R$ 12 bilhões para a renovação do parque industrial brasileiro, no que está sendo chamado de indústria 4.0. A ideia é que o maquinário das empresas brasileiras seja atualizado com mais rapidez, com maior digitalização dos equipamentos e recursos de inteligência artificial.

“Ao invés de depreciar a compra de máquinas e equipamentos em 15 anos, é preciso depreciar a cada dois. Um forte estímulo à renovação industrial”, disse o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Os recursos para o programa são do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social), com R$ 10 bilhões, e da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), com mais R$ 2 bilhões.

“Era um grande anseio da indústria poder ter um crédito mais acessível para renovar suas máquinas e equipamentos, e melhorar a produtividade, a competitividade, reduzir custos e melhorar a eficiência energética”, afirmou Alckmin.

Ele acrescentou que o projeto de estímulo a bens de capital já era pensado desde o ano passado e que não teve relação inicial direta com o tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos, que taxou os produtos brasileiros em 50%.

O presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, destacou que o programa representa mais do que uma iniciativa em favor da indústria, do crescimento e do investimento do País. “O motor do crescimento é o investimento. O investimento precisa de inovação. A indústria do planeta hoje é cada vez mais competitiva e mais inovadora”, disse.

