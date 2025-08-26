DGABC
Economia Titulo

CME: curva mantém mais de 80% de chance de Fed cortar juros em setembro, após demissão de Cook

26/08/2025 | 07:31
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A precificação de relaxamento monetário nos EUA pouco mudou após o presidente americano, Donald Trump, determinar a demissão da diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook, que descartou deixar o cargo. Investidores mantêm a aposta majoritária de que a instituição voltará a cortar juros em setembro, conforme indica a plataforma de monitoramento da curva FedWatch, do CME Group.

Por volta das 6h desta terça-feira, 26, a ferramenta apontava 84,3% de chance de o Fed reduzir a taxa básica em 25 pontos-base no mês que vem, bem perto da probabilidade de 83,7% computada na segunda-feira, 25. O risco de uma manutenção na faixa atual (entre 4,25% e 4,50%) recuou levemente na mesma base comparativa, de 16,3% para 15,7%.

Para o final do ano, os ajustes foram igualmente limitados: a possibilidade de haver uma baixa acumulada de 50 pontos-base até dezembro subiu de 47,8% para 49%, enquanto a de ocorrer uma redução de 25 pontos-base recuou de 16,6% para 15,3%. O cenário de um corte mais agressivo, de 75 pontos-base, subiu levemente para 34,4%.


