Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

Economia

IPC-Fipe sobe 0,10% na 3ª quadrissemana de agosto, após alta de 0,09% na prévia anterior

26/08/2025 | 07:09
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,10% na terceira quadrissemana de agosto, em leve aceleração após o ganho de 0,09% verificado na segunda quadrissemana deste mês, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira, 26.

Na terceira prévia de agosto, dois dos sete componentes do IPC-Fipe subiram em ritmo mais lento de uma quadrissemana para a outra: Habitação (de 0,32% na segunda quadrissemana a 0,26% na terceira) e Educação (de 0,30% a 0,07%). Transportes ampliou a deflação no período (de -0,15% a -0,47%)

Por outro lado, duas categorias aceleram alta na mesma base comparativa: Despesas Pessoais (de 0,55% para 0,65%) e Saúde (de 0,69% para 0,76%). Outras duas tiveram deflação menor: Vestuário (de -0,10% a -0,07%) e Alimentação (de -0,42% para -0,18%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na terceira quadrissemana de agosto:

- Habitação: 0,26%

- Alimentação: -0,18%

- Transportes: - 0,47%

- Despesas Pessoais: 0,65%

- Saúde: 0,76%

- Vestuário: -0,07%

- Educação: 0,07%

- Índice Geral: 0,10%


