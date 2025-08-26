Flamengo expõe racha com a CBF e mostra revolta com novo calendário: 'Desrespeita o esporte'

O Flamengo, que já tinha demonstrado descontentamento com a mudança do calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), oficializou sua posição na noite desta segunda-feira, após golear o Vitória pelo Brasileirão. Uma nota divulgada pelo clube expõe um racha com a entidade e cobranças para reconsiderações quanto às mudanças (veja na íntegra ao fim do texto).

O presidente da CBF, Samir Xaud, havia comentado as novidades em entrevista a jornalistas na cerimônia de convocação da seleção brasileira, na tarde desta segunda-feira, no Rio. A explicação não foi suficiente para evitar a publicação flamenguista. "Desde 2003, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no formato de pontos corridos, a integridade da tabela sempre foi preservada, com ajustes pontuais apenas em situações excepcionais", explanou o clube.

"Em mais de duas décadas, jamais houve alteração de tamanha magnitude com a competição em andamento. A decisão demonstra pouco apreço pela organização que o futebol brasileiro exige, desrespeitando atletas, clubes, torcedores, patrocinadores, detentores de direitos de transmissão e toda a indústria do esporte", concluiu.

Palmeiras e São Paulo elogiaram a proposta. A entidade inverteu datas do Brasileirão e da Copa do Brasil, permitindo finalizar a competição de pontos corridos no dia 7 de dezembro. Assim, o torneio de mata-mata terá sua reta final disputada no último mês do ano, após o fim do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, o Brasileirão seria finalizado somente no dia 21 de dezembro, o que afetaria diretamente as férias dos jogadores, a pré-temporada seguinte a própria temporada 2026, que já seria marcada naturalmente por ajustes em razão da Copa do Mundo, nos Estados Unidos, México e Canadá.

"O favorecimento é para o futebol brasileiro. Temos de tomar decisões importantes e vimos uma oportunidade de ajustar as datas", justificou Xaud, que continuou: "Recebi vários apoios de outros clubes, da imprensa como um todo. Estou aqui para melhor o calendário, que não começou na minha gestão. Estamos batendo cabeça, vocês estão cansados de saber que é um calendário cheio. Nós precisávamos tomar uma decisão e acredito que foi a mais correta".

O Flamengo enfatizou que as mudanças foram feitas de forma "unilateral" e argumentou que o momento para definição das datas era o Conselho Técnico, realizado em março de 2025.

"O fato de o Torneio Intercontinental de Clubes estar programado para dezembro de 2025 já era de conhecimento da CBF desde fevereiro, quando foi anunciado o calendário do ano. Portanto, não há qualquer novidade que justifique a medida adotada. No Conselho Técnico da Série A, em março deste ano, foi o próprio Flamengo quem levantou esta questão, sem que houvesse nenhuma sugestão ou solução apresentada pela CBF naquele que era o fórum adequado para tais medidas", diz um trecho da nota do clube.

A equipe carioca não disputa mais a Copa do Brasil, após a eliminação para o Atlético-MG, mas é líder do Brasileirão e continua firme na Libertadores, competição na qual está nas quartas de final.

Se manter a disputa até o fim dos dois campeonatos, o Flamengo poderia decidir o título da Libertadores dia 29 de novembro (sábado), em Lima, no Peru, e o do Brasileirão no dia 7 de dezembro (domingo), em Mirassol. Com a queda na Copa do Brasil, o Flamengo teria seis datas livres para treinamentos. A mudança, porém, faz com que apenas uma reste ao time rubro-negro.