'Seleção' Palmeiras conta com exibição de gala de Flaco López e amassa o Sport pelo Brasileirão

Na véspera de seu 111º aniversário, o Palmeiras entregou um bom presente para a torcida que compareceu na noite desta segunda-feira ao Allianz Parque, ao exibir um bom futebol e ganhar do Sport por 3 a 0 pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na estreia do uniforme nas cores da seleção brasileira - em homenagem ao jogo em que o Palmeiras se vestiu de verde e amarelo, jogou como Brasil e ganhou por 3 a 0 do Uruguai na inauguração do Mineirão há 60 anos -, os comandados de Abel Ferreira não tiveram dificuldades para somar mais três pontos, com participações dignas de aplausos de Flaco López, Mauricio, Vitor Roque e Khellven.

Diferentemente do que se viu no empate sem gols com o Universitario pela Libertadores, o Palmeiras mostrou energia e ímpeto goleador. Poderia ter saído de campo com um triunfo mais elástico, pecou em chances claras e precisa elevar a eficácia ofensiva.

Há de se ponderar o nível de dificuldade que o adversário propôs. O lanterna Sport não está à altura dos grandes desafios que ainda virão na temporada. Porém, a partida dá amostras para Abel de que o time tem solução se sustentar a formação com dois atacantes servidos por Mauricio e Felipe Anderson, os melhores tecnicamente do time. Resta saber se Abel finalmente se deixará seduzir por uma formação fixa ou novamente fará alterações mesmo após grandes atuações.

O Palmeiras conclui seus primeiros 19 jogos no Brasileirão e soma 42 pontos, um recorde para o clube na era dos pontos corridos. A equipe alviverde está na segunda colocação e se mantém próxima ao Flamengo. Já o Sport ocupa a lanterna, com somente 10 pontos em 19 partidas.

O próximo compromisso do Palmeiras no Brasileirão está agendado para domingo. Às 18h30, os comandados de Abel Ferreira voltam a enfrentar o arquirrival Corinthians, na Neo Química Arena. O Sport, por sua vez, entra em campo às 20h30 de domingo, em duelo com o Vasco, na Ilha do Retiro.

A partida começou com os dois times arriscando finalizações e buscando o gol constantemente. Mas quem se sobressaiu foi o time da casa. Em bela trama pelo meio, Vitor Roque acertou uma assistência precisa para Flaco López, que, de frente para o gol, chutou com precisão para colocar o Palmeiras em vantagem aos 14 minutos.

O placar inaugurado fez o Palmeiras intensificar a pressão sobre o Sport. O goleiro Gabriel fez sua parte para tentar evitar que o lanterna perdesse de goleada no primeiro tempo. A má pontaria dos palmeirenses também. Tantas chances criadas sem proveito geraram tensão no lado alviverde. Foram 11 finalizações nos 45 minutos iniciais, com apenas três indo na direção do gol.

Na volta do intervalo, o Palmeiras não conseguiu se impor como antes. O Sport controlou mais a posse de bola e passou a incomodar a saída de bola alviverde. Apesar da melhora dos pernambucanos, quem balançou a rede foi o time mandante.

Aos 11 minutos, Mauricio encontrou Vitor Roque no lado direito da grande área, o camisa 9 chegou à linha de fundo e cruzou para Flaco López. O argentino cabeceou, o goleiro tirou de dentro do gol, mas o juiz não teve dúvidas e validou o lance.

O Palmeiras não deu oportunidade de o Sport respirar. Depois de fazer o segundo, López quase fez mais um, mas o goleiro operou um milagre e concedeu o escanteio. Na cobrança ensaiada, Mauricio recebeu na área pela direita e deu novo passe por elevação em direção à segunda trave, Gómez e Roque chegaram para cabecear, mas o paraguaio foi quem concluiu e ampliou, aos 13.

Depois, o jogo parou muitas vezes para atendimentos médicos a atletas do Sport. Torres e Sosa puderam ampliar o marcador, mas viram novamente o arqueiro do time do Recife bloquear o gol. Houve tempo para Abel promover a estreia de Jefté, novo lateral-esquerdo.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 X 0 SPORT

PALMEIRAS - Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jefté); Emi Martínez, Lucas Evangelista (Allan), Mauricio (Facundo Torres) e Felipe Anderson (Ramón Sosa); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

SPORT - Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Kevyson (Aderlan); Rivera, Zé Lucas (Pedro Augusto), Lucas Lima (Romarinho) e Matheusinho; Pablo (Ramírez) e Léo Pereira (Barletta). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Flaco López, aos 14 minutos do 1º tempo; Flaco López aos 11, Gustavo Gómez aos 13 minutos do 2º tempo.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli (MG).

CARTÕES AMARELOS - Kevyson e Pedro Augusto.

PÚBLICO - 36.588 torcedores.

RENDA - R$ 2.037.867,00.

LOCAL: Allianz Parque, em São Paulo (SP).