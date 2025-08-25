Quando o frio acaba em São Paulo? Confira a previsão para a semana

A cidade de São Paulo deve registrar temperaturas mais estáveis nos próximos dias. Nesta terça-feira, 26, a máxima fica em 18ºC, com previsão de chuva rápida. A partir de quarta-feira, 27, a temperatura volta a subir gradativamente, retornando aos 26ºC no domingo, 31.
Nesta segunda-feira, 25, as temperaturas seguem em elevação. O dia vai terminar com aumento de nuvens, porém sem previsão de chuva, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.
Veja a previsão do tempo para os próximos dias, segundo a Meteoblue:
- Segunda-feira: entre 15ºC e 26ºC;
- Terça-feira: entre 14ºC e 18ºC;
- Quarta-feira: entre 15ºC e 22ºC;
- Quinta-feira: entre 15ºC e 23ºC;
- Sexta-feira: entre 15ºC e 23ºC;
- Sábado: entre 15ºC e 23ºC;
- Domingo: entre 15ºC e 26ºC.
Para a semana que vem, a expectativa é de calor, com máxima de 27ºC, segundo a Meteoblue.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.