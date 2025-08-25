A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,04%

Pontos: 138.025,17

Máxima de +0,67% : 138.890 pontos

Mínima estável: 137.971 pontos

Volume: R$ 15,01 bilhões

Variação em 2025: 14,75%

Variação no mês: 3,72%

Dow Jones: -0,77%

Pontos: 45.282,47

Nasdaq: -0,22%

Pontos: 21.449,29

Ibovespa Futuro: -0,09%

Pontos: 140.625

Máxima (pontos): 141.545

Mínima (pontos): 140.165

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,16

Variação: -0,62%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,64

Variação: +0,56%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,35

Variação: +0,25%

Ambev ON

Preço: R$ 12,16

Variação: -0,41%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,00

Variação: -0,06%

Vale PNA

Preço: R$ 54,89

Variação: +0,18%

BRF SA ON

Preço: R$ 19,78

Variação: -0,55%

Vale ON

Preço: R$ 54,89

Variação: +0,18%

Itausa PN

Preço: R$ 10,94

Variação: -0,27%

Global 40

Cotação: 737,083 centavos de dólar

Variação: +0,18%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4142

Venda: R$ 5,4147

Variação: -0,2%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,55

Venda: R$ 5,65

Variação: -0,04%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4168

Venda: R$ 5,4174

Variação: -0,4%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5300

Venda: R$ 5,6210

Variação: +0,09%

- Dólar Futuro (setembro)

Cotação: R$ 5,4215

Variação: -0,29%

- Euro

Compra: US$ 1,1619 (às 18h15)

Venda: US$ 1,162 (às 18h15)

Variação: -0,01%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2860

Venda: R$ 6,2870

Variação: -1,13%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4300

Venda: R$ 6,5450

Variação: +2,46%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.417,50 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,02%