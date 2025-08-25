Valdemar diz que processos estão 'fazendo com que Bolsonaro vire um Che Guevara'

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, comparou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao líder de esquerda Che Guevara ao citar a capacidade de transferência de votos do político para as eleições do próximo ano, nesta segunda-feira, 25.

"É inacreditável a força de transferência do voto do Bolsonaro. O eleitor dele é fiel. E essas coisas processos contra Bolsonaro na Justiça estão fazendo com que ele vire um Che Guevara", afirmou Valdemar em entrevista à GloboNews após participar de um debate no Esfera Brasil 2025. O evento reuniu lideranças políticas para discutir o cenário e as eleições de 2026.

Segundo o presidente do PL, "o Che Guevara tinha um carisma como o do Bolsonaro. E ele é lembrado até hoje. Tanto que o Fidel, enquanto não pôs ele pra fora de Cuba, não sossegou. Daqui 30, 40 anos, do jeito que estão fazendo as coisas com Bolsonaro, você vai ter meninos, gente com a camiseta do Bolsonaro".

Após a declaração, o presidente da sigla publicou uma nota esclarecendo que não estava propriamente comparando os dois líderes.

"Que fique claro: nunca comparei Bolsonaro com Che Guevara, até porque o cubano era de esquerda e deixei isso claro. O que eu comparei foi o processo de mitificação e reafirmo: estão transformando Bolsonaro em um mártir, um mito ainda maior do que já é. Jair é o legítimo líder da nossa direita e continuará sendo", diz a nota assinada por Valdemar, publicada no X (antigo Twitter) do PL.

Valdemar ainda afirmou estar preocupado com a saúde de Bolsonaro, mas ressaltou que, caso o ex-presidente estivesse livre, "sarava na hora". O ex-presidente está em prisão domiciliar há três semanas. Aliados que o visitam relatam preocupação com sua saúde física e mental.

"Está muito abatido", disse. "Mas, se estivesse livre, ele sarava na hora. O estado moral dele é por causa disso", afirmou o presidente do PL, segundo o jornal Folha de São Paulo. "Ele não merece estar onde está. Como você se sentiria no lugar dele? E ver o prestígio que ele tem? 'E eu não vou poder ser candidato?'", ressaltou Valdemar, destacando o potencial de transferência de votos do ex-presidente.

Durante o painel, Valdemar afirmou que Bolsonaro tem capacidade de transferir cerca de 30% dos votos para outro nome.

"Se nós tivermos um candidato, por exemplo, Baleia Rossi, tem que ser um nome conhecido. Baleia candidato à Presidência da República vai bater, calculando aí, 8%, 10%. Aí você põe, com apoio do Bolsonaro, 38%, 39%. Eu fiz esse teste agora de manhã, é a segunda vez que faço. A transferência dele é uma loucura, ele transfere no mínimo 30%. Quer dizer, ele já joga o camarada no segundo turno", disse o presidente do PL.