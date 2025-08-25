Mercadante: empresas tarifadas com menos de 50% poderão acessar essa linha de crédito

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta segunda-feira, 25, que empresas tarifadas em menos de 50% pelos Estados Unidos poderão ter acesso à linha de crédito da Indústria 4.0, anunciada em cerimônia fechada no Palácio do Planalto.

"Foram duas iniciativas muito importantes neste momento de algumas adversidades e desafios no Brasil. Primeiro, o Plano Brasil Soberano. (...) Os que estão abaixo de 5% ou foram tarifados com menos de 50%, por exemplo, 10% de tarifa, 20%, podem acessar uma linha do BNDES, que é um pouco abaixo da Selic", disse Mercadante.

Segundo Mercadante, o BNDES irá colocar a totalidade da letra de crédito na iniciativa, que consiste em R$ 10 bilhões. Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas (Finep) também entrará no financiamento com outros R$ 2 bilhões.

Segundo Mercadante, a lista de empresas habilitadas a receber a linha de crédito será entregue pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic) e a Receita Federal. O presidente do BNDES estima que os créditos começarão a ser aprovados a partir do dia 15 de setembro.

"A gente repassa recursos e o que não for possível a gente faz diretamente. Essa medida, é fundamental, porque não tem crescimento emprego sem investimento. O investimento precisa de inovação. A economia contemporânea é cada vez mais competitiva", disse o presidente do BNDES.