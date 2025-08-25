Comunicação do Fed poderia fazer mais para transmitir variedade de pontos de vista, diz Logan

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Dallas, Lorie Logan, afirmou nesta segunda-feira, 25, que a comunicação do BC americano poderia fazer mais para transmitir a variedade de pontos de vista dos dirigentes.
"Fed deve explorar maneiras de evitar dar ênfase excessiva à visão mediana em relação à diversidade de opiniões existentes", comentou ela em evento de 100 anos do banco central do México.
Logan ainda disse que revisões periódicas proporcionam ao Fed uma maneira sistemática de aprender e que é preciso avaliar se é ideal continuar comunicando uma faixa para meta da taxa de juros.
