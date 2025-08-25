DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

Economia

Alckmin: nova linha de crédito para Indústria 4.0 terá R$ 10 bi do BNDES e R$ 2 bi do Finep

25/08/2025 | 17:36
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, explicou, em cerimônia fechada no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, 25, que a nova linha de crédito para a Indústria 4.0 será financiada com R$ 10 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e R$ 2 bilhões do Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas (Finep).

Segundo o vice-presidente, o crédito beneficiará bens de capital, máquinas e equipamentos. Na reunião, que contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Alckmin disse que a linha busca fazer com que a indústria brasileira ganhe competitividade.

"Isso é para bens de capital, então máquinas e equipamentos que vão fazer com que a indústria ganhe competitividade, reduza custos e modernize o parque industrial brasileiro", afirmou Alckmin.

Alckmin declarou ainda que os juros do crédito serão de 7,5% a 8% somado ao spread, que é diferença entre a porcentagem da taxa de juros cobrada em empréstimos e a de juros paga em investimentos.


