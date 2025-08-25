Bolsas de NY fecham em queda com farmacêuticas puxando correção do recorde do Dow Jones

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta segunda-feira, 25, com as ações de farmacêuticas puxando uma correção do índice Dow Jones de seu recorde marcado na sexta-feira. O setor era pressionado por comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, de que pretende colocar tarifas sobre os medicamentos "bem rapidamente". A Nvidia subiu em semana de atenções voltadas ao balanço da empresa de produtos de inteligência artificial (IA).

O índice Dow Jones cedeu 0,77%, aos 45.282,47 pontos. O recuo de 349,27 pontos apenas tirou parte do salto de mais de 800 pontos da sexta-feira. O S&P 500 cedeu 0,43%, aos 6.439,32 pontos e o Nasdaq marcou uma variação negativa de 0,22%, encerrando em 21.449,29 pontos.

Após os comentários de Trump sobre o setor farmacêutico, as ações da Merck cederam 2,3% e as da Amgem perderam 1,8%, figurando entre as três maiores quedas porcentuais do Dow Jones. Os papéis da Pfizer caíram 2,9%, os da Moderna recuaram 6,5%. A Eli Lilly teve queda de 2,3%.

As incertezas em torno de um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, a intensificação da disputa tarifária entre EUA e Índia e os sinais divergentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) também ficaram no radar hoje diante da expectativa dos investidores ainda com o resultado da Nvidia.

A Nvidia subiu 1,0%. A principal fabricante de chips de inteligência artificial deve divulgar seus resultados trimestrais na quarta-feira.

A Intel perdeu 1%. A companhia alertou que a participação do governo dos EUA na empresa envolve riscos que podem afetar seus negócios, finanças e resultados operacionais. Segundo a companhia, a "participação acionária significativa do governo dos EUA na companhia pode sujeitar a companhia e seus acionistas a uma série adicional de riscos e incertezas".

Os bancos tiveram desempenhos distintos, com o sinal negativo acompanhando o Goldman Sachs (-0,42%), Citigroup (-0,27%) e Morgan Stanley (-0,25%) em baixa, após ganhos superiores a 2% na sexta-feira. O Wells Fargo subiu 1,4.

As aéreas também foram alvo de realização de lucros após o salto de sexta-feira. A American Airlines caiu 4,06%, em ajuste parcial do ganho de 7,8% da sessão anterior. A Delta Airlines caiu 2%.

