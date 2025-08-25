Argentina investiga círculo próximo a Milei por corrupção em benefícios

A polícia argentina invadiu na sexta-feira, 22, mais de uma dúzia de casas e escritórios de luxo, incluindo a sede de uma agência nacional encarregada de fornecer benefícios por invalidez, disse uma autoridade, intensificando uma investigação de corrupção que ameaça envolver os conselheiros mais próximos do presidente do país, Javier Milei, incluindo sua poderosa irmã Karina.

Ordenada pelo juiz federal Sebastián Casanello, a operação teve como alvo 15 locais em Buenos Aires e arredores, à medida que as consequências se espalharam a partir de gravações de áudio vazadas para a mídia local, que supostamente mostravam Diego Spagnuolo, advogado pessoal do presidente Milei e chefe da Agência da Pessoa com Deficiência do país, descrevendo um esquema de propina vinculado a contratos de saúde do governo que canalizavam dinheiro para altos funcionários.

Uma autoridade argentina com conhecimento da investigação, falando sob condição de anonimato porque não estava autorizada a discutir o caso publicamente, deu detalhes das buscas de sexta-feira à Associated Press.

Não é a primeira vez que o círculo íntimo de Milei é acusado de aceitar propina. O primeiro grande escândalo de sua presidência eclodiu no início deste ano, depois que ele promoveu uma criptomoeda desconhecida chamada $LIBRA , que disparou após seu apoio e depois despencou, gerando dezenas de denúncias criminais por fraude.

Esta última tempestade fez com que o governo de Milei demitisse Spagnuolo na quinta-feira devido às gravações divulgadas nas quais ele pode ser ouvido reclamando sobre como as empresas farmacêuticas pagam subornos a Karina Milei, chefe de gabinete e principal conselheira do presidente, para garantir compras de medicamentos do governo para pessoas com deficiência.

A data e o local do áudio, gravado em segredo, permanecem obscuros. Apenas a voz de Spagnuolo pode ser ouvida em meio ao barulho baixo de talheres e xícaras de café, sugerindo que a conversa foi gravada em um café ou outro local público. Os outros interlocutores não podem ser identificados.

O governo não confirmou nem negou a autenticidade das gravações.

No áudio, Spagnuolo pode ser ouvido acusando a grande empresa farmacêutica Suizo Argentina de oferecer propina a Karina Milei por meio de seu confidente próximo, Eduardo "Lule" Menem. Em determinado momento, ele parece explicar que os mais altos escalões do governo argentino exigiram propinas de 8% das empresas farmacêuticas.

Ao demitir Spagnuolo, o governo de Milei não disse nada sobre o suposto esquema de suborno, mas culpou os oponentes políticos do governo por tentarem descobrir informações para prejudicar a campanha de Milei, a poucas semanas das cruciais eleições de meio de mandato na Argentina, amplamente vistas como um teste fundamental de apoio à dura campanha de aperto de cinto do libertário radical. Fonte: Associated Press