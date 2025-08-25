DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

Internacional Titulo

Netanyahu descreve ataque que matou 20 pessoas, incluindo 5 jornalistas,como 'acidente trágico'

25/08/2025 | 17:21
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que o ataque israelense a um hospital na Faixa de Gaza, que matou 20 pessoas, incluindo cinco jornalistas, foi um "acidente trágico". Ele afirmou em um comunicado que Israel "valoriza o trabalho de jornalistas, profissionais de saúde e todos os civis" e que os militares estão investigando.

Israel atacou um dos principais hospitais da Faixa de Gaza na segunda-feira e, em seguida, atingiu a unidade novamente, enquanto jornalistas e equipes de resgate corriam para o local, disseram profissionais de saúde locais. O ataque ocorreu enquanto Israel planeja ampliar sua ofensiva para áreas densamente povoadas.

O primeiro ataque atingiu o último andar de um prédio do Hospital Nasser, na cidade de Khan Younis, no sul do país. Minutos depois, enquanto jornalistas e equipes de resgate com coletes laranja subiam correndo uma escada externa, um segundo projétil atingiu o local, disse o Dr. Ahmed al-Farra, chefe do departamento de pediatria do Nasser.

O Brigadeiro-General Effie Defrin, porta-voz militar israelense, afirmou que o exército não tem civis como alvos e que iniciou uma investigação interna sobre os ataques. Ele acusou o Hamas de se esconder entre civis, mas não disse se Israel acreditava que havia militantes presentes durante os ataques ao hospital. "Lamentamos qualquer dano causado a indivíduos não envolvidos", disse ele.

A mídia israelense noticiou que tropas israelenses dispararam dois projéteis de artilharia contra o hospital, visando o que suspeitavam ser uma câmera de vigilância do Hamas instalada no telhado.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), juntamente com Reino Unido, França e outros países, condenou o ataque. Quando questionado sobre o ataque, o presidente dos EUA, Donald Trump, inicialmente disse que não tinha conhecimento dele, mas respondeu: "Não estou feliz com isso. Não quero ver isso". Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


