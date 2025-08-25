Trump sobre ímãs: 'Se eu jogasse minhas cartas, destruiria a China; não vou fazer isso'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta segunda-feira, 25, a China, dizendo que, caso a potência asiática não forneça aos EUA ímãs necessários a tecnologias sofisticadas, cobrará tarifa de 200% "ou algo assim". Os comentários foram feitos antes de uma reunião com o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung.
"Teremos muitos ímãs em um curto período de tempo, talvez levará cerca de um ano para termos os ímãs", afirmou Trump. "Se eu 'jogasse minhas cartas', destruiria a China; não vou fazer isso", acrescentou.
O republicano mencionou que conversou com o presidente chinês, Xi Jinping: "Xi gostaria que eu fosse para a China. Provavelmente irei este ano ou logo depois".
Trump ponderou que poderia visitar o país com o presidente da Coreia do Sul.
