DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Dirigente do Fed diz que mercados monetários podem sofrer pressão no final do trimestre

25/08/2025 | 16:48
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Dallas, Lorie Logan, afirmou nesta segunda-feira que pode haver alguma pressão temporária em torno da data do imposto e do final do trimestre em setembro, embora o Fed ainda tenha espaço para continuar reduzindo seu balanço patrimonial.

"EUA têm mais espaço para reduzir níveis de reservas", disse Logan, em uma conferência organizada pelo BC do México, acrescentando que o "balanço do Fed deve manter principalmente títulos do Tesouro no longo prazo".

"A medida que os níveis agregados de reservas diminuem, a demanda de curto prazo dos bancos comerciais por reservas provavelmente será maior e menos sensível aos spreads das taxas de juros do que a demanda de longo prazo. Quando um banco central busca atender à demanda dos bancos comerciais por reservas, ele deve decidir se isso significa a demanda de curto prazo ou a demanda de longo prazo, provavelmente menor", apontou a dirigente.

Logan também comentou que espera que haja uso da linha de crédito permanente em setembro, se necessário.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.