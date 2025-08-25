DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Equador apreende explosivos que seriam usados em atentados na Colômbia

25/08/2025 | 16:41
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Equador apreendeu um "carregamento significativo" de material explosivo que era transportado da fronteira com o Peru em direção à Colômbia para ser usado em "atos terroristas", informou a polícia local no domingo, 24.

A Colômbia enfrenta sua pior crise de violência em uma década devido à ofensiva de guerrilheiros e máfias que lucram com o narcotráfico, a extorsão e a mineração ilegal. Na quinta-feira, 21, dois ataques de grupos rebeldes deixaram 19 mortos e mais de 60 feridos, entre civis e militares.

A polícia equatoriana informou ter confiscado 3.750 cartuchos de emulsão explosiva e 25.000 metros de cordão detonante em uma operação na fronteira entre os dois países, que resultou na prisão de dois equatorianos.

"Identificamos material explosivo que pretendia ser utilizado para a execução de atos terroristas na Colômbia", disse a corporação na rede social X.

O carregamento de explosivos era transportado em um caminhão que havia partido da província costeira de El Oro (sudoeste e fronteiriça com o Peru) em direção a Carchi (norte, na fronteira com a Colômbia), onde a operação foi realizada.

Na quinta-feira, 21, um caminhão-bomba explodiu em frente à escola de aviação militar de Cali, a terceira cidade mais populosa da Colômbia. Seis civis morreram e mais de 60 pessoas ficaram feridas.

No mesmo dia, um helicóptero da polícia foi derrubado com um drone e rifles no departamento de Antioquia, deixando 13 agentes mortos e ferindo outros. As autoridades atribuíram os ataques a duas dissidências das Farc, que rejeitaram o acordo de paz assinado em 2016 pela maior parte dessa guerrilha.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.