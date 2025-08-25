Equador apreende explosivos que seriam usados em atentados na Colômbia

O Equador apreendeu um "carregamento significativo" de material explosivo que era transportado da fronteira com o Peru em direção à Colômbia para ser usado em "atos terroristas", informou a polícia local no domingo, 24.

A Colômbia enfrenta sua pior crise de violência em uma década devido à ofensiva de guerrilheiros e máfias que lucram com o narcotráfico, a extorsão e a mineração ilegal. Na quinta-feira, 21, dois ataques de grupos rebeldes deixaram 19 mortos e mais de 60 feridos, entre civis e militares.

A polícia equatoriana informou ter confiscado 3.750 cartuchos de emulsão explosiva e 25.000 metros de cordão detonante em uma operação na fronteira entre os dois países, que resultou na prisão de dois equatorianos.

"Identificamos material explosivo que pretendia ser utilizado para a execução de atos terroristas na Colômbia", disse a corporação na rede social X.

O carregamento de explosivos era transportado em um caminhão que havia partido da província costeira de El Oro (sudoeste e fronteiriça com o Peru) em direção a Carchi (norte, na fronteira com a Colômbia), onde a operação foi realizada.

Na quinta-feira, 21, um caminhão-bomba explodiu em frente à escola de aviação militar de Cali, a terceira cidade mais populosa da Colômbia. Seis civis morreram e mais de 60 pessoas ficaram feridas.

No mesmo dia, um helicóptero da polícia foi derrubado com um drone e rifles no departamento de Antioquia, deixando 13 agentes mortos e ferindo outros. As autoridades atribuíram os ataques a duas dissidências das Farc, que rejeitaram o acordo de paz assinado em 2016 pela maior parte dessa guerrilha.

