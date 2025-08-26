João Bidu: previsões dos signos do horóscopo nesta terça-feira (26)

O que os astros reservam para você hoje, terça-feira (26)? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Atenção ao relacionamento e diálogos hoje! O ambiente ficará mais leve, te dando charme e uma dose extra de sorte na comunicação. Cuidado com alguém do passado à noite e eventos de ciúmes, mas nada que atrapalhe momentos felizes com seu amor!

Cor: PRETO

Palpite: 32, 59, 60

Acreditando em um dia produtivo no trabalho, mantenha o foco para ter recompensas. A tarde é ideal para resolver assuntos familiares! Amor em segundo plano, mas não deixe a rotina atrapalhar o romance. Priorize-se sempre!

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 51, 14, 59

A sorte está do seu lado hoje! Ótimo dia para colocar planos em prática no trabalho, lidar com pessoas e projetos criativos. A tarde será produtiva com habilidades de persuasão afiadas. Na paquera, um bom papo é o segredo, e, no romance, o ciúme não vai atrapalhar.

Cor: LILÁS

Palpite: 40, 14, 58

As estrelas indicam um dia animado com a família, mas exigirá diplomacia à noite. No trabalho, seja responsável e fique atento a oportunidades de avanço e lucro extra. Um amor antigo pode ressurgir, cuidado na paquera. Relaxe em casa com seu amado, controlando o ciúme.

Cor: VERMELHO

Palpite: 03, 37, 12

Seja comunicativo e use seu lado persuasivo para avançar em direção aos seus sonhos. Mas lembre-se: a moderação na palavra é a chave. Na vida amorosa, sair da rotina promete momentos felizes. E se estiver solteiro, um novo amor está a caminho!

Cor: AMARELO

Palpite: 09, 10, 36

Boas vibrações financeiras. Momento ideal para novos acordos e encontrar novas fontes de renda, mas fique atento aos gastos à noite! No amor, controle a possessividade e confie mais. Talvez um flerte discreto esteja a caminho!

Cor: CINZA

Palpite: 11, 38, 47

Inicie o dia com energia extra para resolver tarefas e assuntos pessoais. Invista seu tempo em conhecimento e laços pessoais. Use sua diplomacia para evitar conflitos durante a noite. No amor, mantenha a estabilidade mesmo diante de cobranças.

Cor: MARROM

Palpite: 53, 44, 17

Confie na sua intuição! Os astros brilham no trabalho. À noite, exerça cautela para evitar desgastes. No romance, procure leveza. Se precisar, peça sossego ao seu par.

Cor: ROSA

Palpite: 02, 09, 47

Terça-feira cheia de positividade e boas companhias! As oportunidades podem surgir no trabalho através do desejo de aprender e inovar. À noite, cuidado com possíveis atritos. No amor, quem está de olho em alguém de fora, tem grandes chances de sucesso!

Cor: VIOLETA

Palpite: 33, 06, 24

Dia produtivo, com disposição extra para projetos de trabalho e possíveis boas notícias para quem está em busca de emprego. Cuide da saúde, reavaliando hábitos. No romance, mesmo com desafios na noite, sua sensualidade pode brilhar.

Cor: BRANCO

Palpite: 36, 11, 18

As estrelas favorecem o otimismo e trabalho em equipe hoje! Excelente oportunidade para socializar, criar parcerias e fortalecer as relações. No amor, expanda seus horizontes e aproveite as boas energias para um novo romance.

Cor: MAGENTA

Palpite: 46, 43, 36

Ouça sua intuição e seja flexível para acolher mudanças surpresas no trabalho. Seu esforço pode se converter em lucro! Amor? A química estará em alta, mas cuidado com as divergências. Momentos intensos te esperam na paquera.

Cor: AZUL

Palpite: 27, 39, 12