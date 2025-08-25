DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Chile reabre mercado para produtos avícolas brasileiros após fim da suspensão por gripe aviária

25/08/2025 | 16:27
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O governo do Chile anunciou a retomada de importações de produtos avícolas do Brasil, após reconhecer o País como livre de influenza aviária de alta patogenicidade. As exportações brasileiras de todo o território nacional ao Chile foram suspensas em 16 de maio, quando foi confirmado um caso de gripe aviária em granja comercial em Montenegro (RS). Na resolução publicada no Diário Oficial, com data de 15 de agosto, o Chile também reconheceu que o Rio Grande do Sul foi reconhecido como zona livre da Doença de Newcastle.

Com isso, o Brasil poderá voltar a exportar para o Chile produtos como ovos férteis e pintinhos de um dia (incluindo codornas), ovos férteis SPF (livres de patógenos específicos), aves ornamentais ou de recreação, carne de aves de corte (fresca, resfriada ou congelada), cabeças e pés comestíveis, ovos com casca para consumo e produtos cárneos processados que contenham carne de ave fresca, desde que produzidos a partir de 9 de agosto, segundo nota do Serviço Agrícola e Pecuário (SAG) chileno.

Autoridades chilenas já sinalizavam a retomada do comércio, após uma missão do SAG ao Brasil em 4 de agosto. Na ocasião, os profissionais de pecuária chilenos verificaram in loco as medidas adotadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil em relação à doença. Em 2024, o Brasil exportou 111 mil toneladas de carne de frango para o Chile, o equivalente a US$ 246 milhões, segundo dados do Agrostat - sistema de estatísticas de comércio exterior do agronegócio brasileiro.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.