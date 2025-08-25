Por que Neymar não foi convocado para a seleção brasileira? Veja explicação de Ancelotti

Carlo Ancelotti mais uma vez não convocou Neymar para a seleção brasileira. O treinador não deixou claro, mas indicou que a razão da ausência do atacante da lista que divulgou nesta segunda-feira é o edema na coxa que o jogador sofreu na semana passada durante treinamento do Santos.

"Neymar teve um pequeno problema na última semana", constatou. "Não precisamos testar o Neymar. Todos o conhecem, a comissão, a seleção, o torcedor. Neymar tem, como todos os outros, que chegar a uma boa condição física para ajudar a seleção a fazer as coisas bem, a tentar fazer o melhor na Copa do Mundo", completou o italiano, esforçando-se para falar português.

Neymar estava na lista larga de Ancelotti, de mais de 50 nomes, mas não foi incluído na relação com 23 atletas divulgada pelo treinador nesta segunda-feira. O treinador italiano foi perguntado duas vezes sobre o astro do Santos e se mostrou mais enfático quando citou a importância que dá às condições físicas dos atletas na hora de escolher a relação final.

"Um critério muito importante que a comissão técnica considera é o aspecto físico. Um jogador que defende a seleção brasileira tem que estar bem fisicamente. É um critério muito importante para nós", enfatizou. "Há muita concorrência em várias posições. Se o jogador não está 100% não vejo problema em chamar outro".

O técnico disse não ter conversado nem com Neymar nem com outros jogadores ausentes da lista. "Não preciso chamá-los para dar essas explicações. Não sei se o Neymar tem meu número, creio que sim".

O camisa 10 faz tratamento depois de sentir desconforto muscular na coxa na última quinta-feira. Ele já não enfrentaria o Bahia no domingo porque estava suspenso. Ancelotti estava em um dos camarotes da Arena Fonte Nova e viu a vitória do time baiano por 2 a 0.

O italiano fez sua segunda convocação desde que assumiu o comando da seleção brasileira. Eles foram chamados para as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile, no Maracanã (dia 4), e Bolívia, em El Alto (dia 9).

"Esses dois jogos são os últimos das Eliminatórias. Então, precisamos terminar bem essa fase de classificação. Pessoalmente, eu estou contente com o ambiente, um ambiente positivo na seleção", afirmou.