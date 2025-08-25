DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Ações da sueca Saab sobem após anúncio de que fornecerá caças Gripen para a Tailândia

25/08/2025 | 16:18
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A empresa aeroespacial sueca Saab assinou nesta segunda-feira, 25, um contrato com o pedido de quatro caças Gripen E/F da FMV para a Tailândia. O valor do pedido é de aproximadamente 5,3 bilhões de coroas suecas (US$ 530 milhões) e as entregas ocorrerão entre 2025 e 2030. Em comunicado, a companhia afirmou que também assinou um contrato com a Força Aérea Real Tailandesa para fornecer um pacote de compensação de longo prazo à Tailândia, como parte do plano de aquisição, o que incluirá transferência significativa de tecnologia de defesa e cooperação industrial, além de novos investimentos em setores da economia nacional.

"Damos as boas-vindas à Tailândia como o mais novo cliente do Gripen E/F. A Tailândia já é uma usuária consolidada do Gripen e conhece bem os pontos fortes que ele traz para as Forças Armadas Reais Tailandesas. A Tailândia escolheu o caça mais moderno do mercado para construir sua próxima geração de capacidades estratégicas e independentes", afirma Micael Johansson, presidente e CEO da Saab.

Em Estocolmo, as ações da Saab avançaram 3,24%.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.