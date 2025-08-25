DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Taiwan irá suspender entregas de itens comerciais destinados aos EUA a partir de 26 de agosto

25/08/2025 | 16:06
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O serviço postal nacional de Taiwan, a Chunghwa Post, afirmou nesta segunda-feira, 25, que irá suspender a aceitação e entrega de itens de correio comercial com destino aos EUA a partir da terça-feira, 26, principalmente devido à decisão do governo americano de suspender totalmente a isenção tarifária de minimis para mercadorias de baixo valor em 29 de agosto.

Taiwan se junta a uma lista de países que estão suspendendo ou limitando entregas de e para os EUA, como Índia, Suécia, Dinamarca, Bélgica, Alemanha e Japão, em meio à futura sobretaxas de encomendas.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.