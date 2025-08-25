Confira a lista de convocados por Ancelotti para jogos de setembro da seleção; Neymar fica fora

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira a lista de convocados para os jogos de setembro da seleção brasileira. Nas duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o time nacional vai enfrentar o Chile, no Maracanã (dia 4), e a Bolívia, em El Alto (dia 9).

O italiano chamou 25 atletas e efetuou nove trocas em comparação com a convocação anterior. Novamente, Neymar ficou fora. O treinador justificou a ausência pelo problema físico revelado nos últimos jogos. "O jogador que atua na seleção tem de estar 100% em sua condição física. Esse é um critério muito importante para nós. Há muita competição e, se o atleta não está 100%, não tenho problema nenhum em chamar outro", apontou Ancelotti.

O técnico da seleção reforçou que sua intenção ao fazer mudanças é conhecer melhor os atletas. Essa também é uma das justificativas para não convocar jogadores do Real Madrid, como Vinícius Júnior, Rodrygo e Éder Militão.

Entre as novidades estão: Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Caio Henrique (Monaco), Gabriel Magalhães (Arsenal), Andrey Santos (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), João Pedro (Chelsea), Luis Henrique (Zenit) e Joelinton (Newcastle).

Apenas quatro atletas que atuam no futebol brasileiro foram chamados por Ancelotti, sendo dois do Cruzeiro (Fabrício Bruno e Kaio Jorge), um do Flamengo (Alex Sandro) e um do Corinthians (Hugo Souza).

CONFIRA A CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA PARA OS JOGOS DE SETEMBRO

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians).

Defensores: Alexsandro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma).

Meias: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle) e Lucas Paquetá (West Ham).

Atacantes: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) e Richarlison (Tottenham).

A seleção brasileira já está classificada para a Copa do Mundo. Garantiu a vaga na vitória sobre o Paraguai no mês de junho. Na mesma Data Fifa, o técnico Carlo Ancelotti fez sua estreia no comando técnico com empate sem gols diante do Equador.

Além do Brasil, Argentina e Equador têm lugar assegurado no Mundial de 2026. Estão em disputa três vagas diretas e uma na repescagem. Uruguai, Paraguai, Colômbia, Venezuela e Bolívia estão no páreo.