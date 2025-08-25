Sem espaço, goleiro João Paulo se despede do Santos após 14 anos e é anunciado no Bahia

João Paulo era unânime no gol do Santos e ídolo da torcida. Mas a grave lesão sofrida sozinho diante do América-MG, em maio de 2024 - ruptura do Tendão de Aquiles -, acabou abrindo espaços para Gabriel Brazão. O jovem se destacou e jamais deu chances para o ex-titular voltar. Nesta segunda-feira, o experiente jogador de 30 anos se despediu emocionado do clube e foi oficializado no Bahia, onde chega com boas chances de ser o dono da posição.

"Foram 14 anos de Santos Futebol Clube. Não é simples resumir em palavras tudo o que vivi, aprendi e senti nesse tempo. O Santos foi mais do que um clube: foi minha escola, minha casa, o lugar que me formou como atleta e como homem. Cada treino, cada jogo, cada dificuldade superada e cada vitória celebrada me marcaram para sempre", escreveu em seu Instagram.

João Paulo fez questão de colocar diversas imagens de sua trajetória na Vila Belmiro, começando uma foto de quando ainda era novato no Santos. Apareceu vibrando, concentrado, mostrando as torcidas organizadas e premiações conquistadas pelo Santos.

"Foram anos de entrega, de lágrimas e sorrisos, de noites mal dormidas e de sonhos realizados. Foram anos carregando com orgulho a camisa que sempre sonhei vestir, ouvindo a voz da torcida que nunca deixou de me apoiar e me acolher. Ao Santos Futebol Clube, minha eterna gratidão. À torcida, meu respeito e carinho por cada incentivo, cada aplauso e até pelas críticas que me fizeram crescer", continuou. "Carrego cada lembrança no coração, porque sei que aqui deixo uma parte de minha história. Obrigado, Santos, você sempre estará em meu coração."

Logo depois da despedida do Santos, João Paulo foi oficializado no Bahia. "Agora é oficial! Goleiro João Paulo chegou para defender o Esquadrão. O homem voa, defende e salva! Seja muito bem-vindo, JP", anunciou o clube de Salvador, exibindo vídeos com as grandes defesas do reforço.

O acordo é por empréstimo até junho de 2026 e João Paulo já está liberado para estrear. Ele vem treinando no CT Evaristo de Macedo e estará à disposição para o Brasileirão e a Copa do Brasil - faz as quartas de final diante do Fluminense.