DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo

Moraes pede manifestação da PGR sobre descumprimento de cautelares e risco de fuga de Bolsonaro

25/08/2025 | 15:11
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre o descumprimento de medidas cautelares pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A PGR precisa dizer se vê elementos suficientes das violações e pode opinar até mesmo pela prisão em regime fechado do ex-presidente, que atualmente está preso em casa. O procurador-geral da República Paulo Gonet também pode pedir diligências complementares no inquérito.

A PGR foi notificada na manhã desta segunda-feira, 25, e terá 48 horas para enviar seu parecer ao STF. O prazo é o mesmo dado para a defesa de Bolsonaro se explicar. Os advogados do ex-presidente negam que ele tenha desrespeitado as restrições impostas pelo Supremo.

A Polícia Federal afirma que o ex-presidente usou redes sociais, o que foi vetado pelo STF, e se comunicou com o general Walter Braga Netto, embora o tribunal tenha proibido o contato entre os réus na ação da trama golpista. Os dois respondem ao processo contra o "núcleo crucial" do plano de golpe.

A PF sustenta ainda que Bolsonaro oferece risco de fuga. Os investigadores juntaram ao processo uma minuta de pedido de asilo político na Argentina.

O ministro Alexandre de Moraes aguarda o parecer da PGR antes de decidir se manda prender o ex-presidente às vésperas de seu julgamento.

A Procuradoria-Geral da República também foi notificada, na semana passada, para se manifestar sobre o indiciamento do ex-presidente e do filho dele, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por tentativa de interferir no julgamento da ação penal da trama golpista. A Polícia Federal atribui a eles os crimes de coação no curso do processo e abolição do Estado Democrático de Direito. Cabe à PGR decidir se oferece ou não denúncia.

O julgamento de Bolsonaro na ação do golpe está marcado para começar na próxima semana na Primeira Turma do STF.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.