DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Crédito deve ter avançado 0,4% em julho, aponta pesquisa da Febraban

25/08/2025 | 14:36
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A carteira de crédito dos bancos deve ter avançado 0,4% em julho, mantendo o ritmo de expansão anual estável em 10,7%, segundo pesquisa de crédito da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O levantamento é divulgado mensalmente como prévia da Nota de Estatísticas Monetárias e de Crédito do Banco Central. As projeções baseiam-se em dados consolidados dos principais bancos do País. O BC divulga os números na quarta-feira, dia 27, às 8h30.

A estabilidade esperada em 12 meses no saldo é sustentada pela aceleração da carteira de crédito pessoa jurídica (PJ). O crescimento em base anual deve ter passado de 8,8% em junho para 9,8% em julho, com ganho de ritmo tanto nas operações com recursos livres quanto nas direcionadas.

A carteira PJ Livre deve ter retraído 0,3% no mês, mas o número representa queda bem menos intensa que a de julho de 2024 (-1,2%). A Febraban atribui o resultado às alterações recentes no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A carteira PJ Direcionada deve ter crescido 1,3% na margem e acelerar a taxa anual de 13,3% para 14,3%, impulsionada por programas governamentais e recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

"Tradicionalmente, o mês de julho apresenta uma sazonalidade negativa no crédito às empresas, mas as mudanças no IOF acabaram alterando esse padrão, especialmente nas operações de risco sacado. A medida levou muitas empresas a anteciparem o uso da linha para maio e reduziu o fôlego em junho, quando a nova tributação estava prevista para entrar em vigor. Em julho, contudo, com a derrubada da alteração pelo Congresso, validada pelo STF, parte das empresas voltou a acionar essa modalidade", destaca o diretor de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da Febraban, Rubens Sardenberg.

Ele pontua, porém, que o crédito como um todo vem dando sinais de desaceleração. "Tanto os dados das concessões quanto o comportamento do saldo das carteiras indicam que a tendência ao longo do segundo semestre é de moderação, refletindo os efeitos contracionistas da política monetária", diz.

No crédito às famílias, o movimento é de perda de fôlego, com o ritmo de expansão anual desacelerando de 11,9% para 11,3%.

A carteira livre deve ter avançado 0,8% em julho, reduzindo o ritmo anual de 12,4% para 11,8%, mas ainda em nível elevado. Já a carteira pessoa física direcionada deve crescer 0,3%, sustentada pelos financiamentos imobiliários, mas com sinais de fraqueza no crédito rural. Com isso, a expansão anual deve ter seguido em acomodação, recuando de 11,3% para 10,7%.

Concessões

As concessões de crédito devem ter apresentado alta mensal de 5,5% em julho. Ajustado pelo número de dias úteis, o resultado representa retração de 8,2% na margem. A queda, com ajuste de dias úteis, reflete menor volume destinado tanto às famílias (-6,2%) quanto às empresas (-10,7%).

Na comparação com julho de 2024, que elimina efeitos sazonais, o resultado indica alta de 8,5%, voltando a ficar abaixo do patamar de dois dígitos observado nos primeiros meses do ano.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.