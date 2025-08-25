DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer

'Estrela da Casa' estreia nesta segunda-feira com prova decisiva

25/08/2025 | 14:18
A segunda edição do Estrela da Casa, reality musical da Globo apresentado por Ana Clara, estreia nesta segunda-feira, 25. Neste ano, o cantor Michel Teló entra para a equipe do programa e assume a função de mentor.


A segunda edição do Estrela da Casa, reality musical da Globo apresentado por Ana Clara, estreia nesta segunda-feira, 25. Neste ano, o cantor Michel Teló entra para a equipe do programa e assume a função de mentor.

O músico Lucas Lima também está entre as novidades da nova edição. Ele vai apresentar o Palco Estrela da Casa, programa exibido no gshow e Globoplay com bastidores do programa e conversas com eliminados.

Logo no primeiro dia do programa, os participantes já enfrentam uma prova decisiva para o andamento da competição. Todos irão se reunir para um grande show. O público irá votar nos melhores da competição e os dois com mais votos vão ganhar imunidade.

Ao todo, 14 cantores participam do Estrela da Casa. Os perfis e gêneros dos confinados são variados: há compositor de músicas sertanejas, filho de pastor e ex-integrante da Companhia do Calypso. Confira a lista completa dos participantes aqui.


