Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

Economia

EUA incluem cobre, potássio, lítio, grafite, nióbio e outros em lista de minérios críticos

25/08/2025 | 14:15
Os Estados Unidos incluíram o cobre em uma lista preliminar de minérios críticos, de acordo com um aviso divulgado nesta segunda-feira, 25, pelo Federal Register, o diário oficial norte-americano. A lista envolve 54 commodities, classificando os itens como "essenciais para a economia americana" e deve facilitar a liberação de incentivos e de permissões para exploração, mineração e projetos.

Entre os minérios listados, estão o alumínio, o grafite, o lítio, o níquel, o zinco, o nióbio, o manganês e a prata.

O potássio, essencial para produção de fertilizantes, também foi incluído.

A análise considerou minérios "essenciais" para a economia e para a segurança nacional dos EUA, em busca de evitar efeitos de choques na cadeia de oferta sobre o Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano, além de aumentar a resiliência da oferta local.


