Internacional Titulo

Trump diz acreditar que guerra na Ucrânia terminará, mas aponta discordâncias em negociações

25/08/2025 | 14:07
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 25, que acredita que a guerra na Ucrânia será finalizada, mas apontou "conflitos de personalidade e discordâncias" entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodimir Zelenski, durante negociações ainda indiretas.

Trump também pontuou que ainda não discutiu garantias de segurança específicas para a Ucrânia, em caso de cessar-fogo, mas garantiu que a Europa também terá papel significativo nesse assunto. "Eu falei com Putin desde a reunião com os europeus na Casa Branca. Toda conversa com ele é boa. Nós discutimos mísseis nucleares e energia nuclear no Alasca, e falamos que gostaríamos de 'desnuclearizar'", declarou.

Segundo o presidente norte-americano, Putin ainda está relutante em se encontrar com Zelenski pois "não gosta dele". Em coletiva de imprensa no Salão Oval, Trump também ressaltou que o país não envia mais dinheiro para os ucranianos. "Agora vendemos armas para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Eles compram pelo valor integral" e depois repassam para a Ucrânia, disse.

O republicano também mencionou que tem uma "ótima relação" com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. "Espero me encontrar com ele algum dia. Estou ansioso. Me dou bem com ele", acrescentou.


