Lula defende multilateralismo e diz trabalhar por mundo 'livre de imposições hegemônicas'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu nesta segunda-feira, 25, o multilateralismo e o livre comércio, após reunião com o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, no Palácio do Planalto. Sem citar os Estados Unidos, Lula ainda disse que segue empenhado "na construção de um mundo de paz e livre de imposições hegemônicas".

"Neste momento em que ressurgem o protecionismo e o unilateralismo, Nigéria e Brasil reafirmam sua aposta no livre comércio e na integração produtiva. Seguimos empenhados na construção de um mundo de paz e livre de imposições hegemônicas", afirmou o presidente brasileiro.

Lula disse que a Nigéria "é um parceiro dos Brics e um importante ator nos debates sobre a reforma das instituições de governança global".

O presidente brasileiro defendeu que a Nigéria possui "todas as credenciais para se tornar membro pleno do G20" e disse que os dois países compartilham "posições muito parecidas a respeito do papel do Sul Global em uma ordem multipolar".

"Reafirmamos nosso compromisso com o multilateralismo, com a Organização Mundial do Comércio, dirigida pela economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, e a preocupação com o combate ao crime organizado, o terrorismo e o tráfico internacional de drogas também esteve no centro da nossa reunião de hoje", completou.

A declaração ocorreu após reunião com o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, no Palácio do Planalto. Representantes dos governos do Brasil e da Nigéria assinaram atos de parceria logo antes da declaração à imprensa.