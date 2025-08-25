DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

Internacional Titulo

Índia elevou compra de petróleo da Rússia desde início da guerra, reafirma conselheiro de Trump

25/08/2025 | 13:18
O conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Peter Navarro, reafirmou, em entrevista para a Fox Business, nesta segunda-feira, 25, que a Índia aumentou a compra de petróleo da Rússia desde o início da guerra contra a Ucrânia. Na ocasião, ele também classificou como "insanidade" a suposta compra da commodity de Moscou pela Europa.

Navarro ainda disse que a tarifa sugerida pelo presidente norte-americano, Donald Trump, sobre móveis importados "é algo lindo" e mencionou o impacto da China no setor.


