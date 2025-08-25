A incorporadora China Vanke anunciou prejuízo atribuível aos acionistas de 11,95 bilhões de yuans (cerca de US$ 1,67 bilhão de dólares) no primeiro semestre de 2025, acima das perdas de 9,85 bilhões de yuans (US$ 1,37 bilhão) registradas no mesmo período de 2024.

De acordo com o balanço, a receita da empresa foi de 105,32 bilhões de yuans (US$ 14,69 bilhões), menor do que os 142,77 bilhões de yuans (US$ 19,92 bilhões) dos primeiros seis meses do ano passado.

A China Vanke afirma que, no primeiro semestre de 2025, as políticas do setor mantiveram o tom de "reverter a queda e estabilizar", com a diminuição nas vendas de imóveis comerciais se estreitando. "O valor das vendas de imóveis comerciais em todo o país no primeiro semestre deste ano diminuiu 5,5% em relação ao ano anterior, com a queda se estreitando em 19,5 pontos porcentuais em comparação com o mesmo período do ano anterior", justifica.