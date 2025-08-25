Passageiros relataram transtornos na Estação Palmeiras-Barra Funda na manhã desta segunda-feira, 25. Em vídeos divulgados nas redes sociais, mostrando passageiros da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) andando sobre os trilhos para mudar de plataformas, usuários reclamaram de interligação ampliada da companhia que começou a valer nesta segunda. A companhia nega, porém, essa relação de caos com as mudanças.

A dia da alteração no serviço da CPTM coincidiu com o descarrilamento de trem da companhia na manhã desta segunda, que afetou a operação das linhas 7 - Rubi e 10 - Turquesa. Segundo a CPTM, às 7h10, os técnicos atuaram no veículo de manutenção que apresentou falha no truque do último vagão nesta madrugada.

A companhia afirma ainda que a falha também impactou em outras estações, além da Palmeiras-Barra Funda. A circulação das duas linhas entrou em processo de normalização pouco depois das 9h.

Estação passa a receber mais trens

A CPTM começa a operar a Linha 11-Coral até a Estação Palmeiras-Barra Funda a partir desta segunda-feira, permitindo que passageiros do Alto Tietê e da zona leste da capital paulista acessem diretamente a zona oeste de São Paulo nos horários das 8h às 15h30 e das 20h às 24h, todos os dias da semana.

Conforme o governo estadual, no dia 28 de agosto, as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM também passarão a ter a Estação Palmeiras-Barra Funda como terminal.

"Todos os passageiros das linhas 7-Rubi e 10-Turquesa irão desembarcar na Estação Palmeiras-Barra Funda. Para seguir sentido Jundiaí ou Rio Grande da Serra, os passageiros farão a transferência no mesmo nível nas plataformas 5 e 6, garantindo mais segurança, eficiência operacional e comodidade para os passageiros", acrescenta.

Novo hub central

A transformação da Estação Palmeiras-Barra Funda no novo hub central do transporte sobre trilhos tem como objetivo melhorar a fluidez da operação e oferecer mais agilidade e conforto aos passageiros.

"Além das linhas e do Expresso Aeroporto da CPTM, a Estação Palmeiras-Barra Funda recebe também as linhas 3-Vermelha do Metrô e 8-Diamante de trens metropolitanos", afirma a companhia. Também há conexão com terminais de ônibus interestadual e municipal.