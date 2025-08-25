DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

China pretende adotar medidas para expandir demanda interna e estabilizar emprego

25/08/2025 | 12:53
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O governo da China afirmou nesta segunda-feira, 25, que pretende adotar novas medidas para expandir a demanda interna e estabilizar o emprego durante a formulação do próximo plano quinquenal, conhecido como 15º Plano de Cinco Anos. Em comunicado, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC, na sigla em inglês) destacou que o chefe do órgão, Zheng Shanjie, presidiu uma reunião com representantes de grandes empresas para ouvir sugestões sobre como garantir crescimento sustentável e geração de empregos.

Segundo o texto, os empresários relataram que, diante de novas oportunidades e novos desafios nos mercados interno e externo, têm buscado acelerar a transformação de seus modelos de negócio e reforçar a integração entre os dois mercados. Entre as propostas, pediram o "aperfeiçoamento de políticas de expansão da demanda doméstica, proteção à propriedade intelectual, desenvolvimento verde e de baixo carbono, além de reforço à garantia de mão de obra e talentos".

Shanjie afirmou que, no período do novo plano, a China enfrentará um ambiente de desenvolvimento "profundamente complexo". Ele ressaltou, porém, que o país seguirá contando com vantagens como "um mercado de ultraescala, um sistema industrial completo e abundantes recursos humanos".

A NDRC acrescentou que continuará a melhorar medidas de estímulo à demanda, apoiar a inovação tecnológica das empresas, ampliar a oferta de qualidade e promover emprego de "alta qualidade". O comunicado também destacou o compromisso em manter comunicação constante entre governo e empresas e em criar um ambiente de concorrência justa para impulsionar o crescimento da economia privada.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.