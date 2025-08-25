Zé Felipe chama Dado Dolabella de 'folgado' ao comentar episódio com Luan Pereira

Zé Felipe comentou o atrito entre Dado Dolabella e Luan Pereira ocorrido na última semana e aparentemente motivado pelo ciúmes do ex de Wanessa Camargo. O filho de Leonardo e ex-marido de Virginia Fonseca falou sobre o episódio durante um show nesse domingo, 24, em Canabrava do Norte, no Mato Grosso. Ele defendeu Luan Pereira.

"Vocês viram isso? É porque o moleque é muito bonzinho, é menino bom, abençoado. Se fosse mato-grossense ou goiano, o cara já tinha 'levado é bala'", disse.

O filho de Leonardo também chamou Dado de "cara folgado".

O atrito

Durante uma confraternização do Dança dos Famosos na sexta-feira, 22, Dado teria empurrado Luan enquanto ele conversava com Wanessa Camargo, ex-namorada de Dado.

Tanto Luan quanto Wanessa fazem parte do elenco da atração na edição de 2025.

Após o desentendimento, Luan afirmou que não teria sido agredido, apenas "empurrado". Wanessa Camargo mencionou uma "crise de ciúmes" do ex.

Dado Dolabella, por sua vez, afirmou que "não houve agressão" por sua parte, que tem "respeito" pela ex-namorada e que os dois devem "seguir sua jornada de forma independente" após um "ciclo que se encerrou".

Wanessa Camargo se pronuncia

Em suas redes sociais, também na sexta, Wanessa informou que não houve agressão. Segundo a artista de 42 anos, a crise gerou um "momento infeliz" com o cantor Luan Pereira, que integra com Wanessa a lista de participantes da nova temporada do Dança dos Famosos, exibido no Domingão com Huck.

"Gente, voltando para SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito", escreveu ela.

Luan e Dado explicam 'empurrão'

Os envolvidos na briga, Luan e Dado, também se pronunciaram.

Por meio de um vídeo, Luan explicou: "Todo mundo se diverte com todo mundo no maior respeito e amizade. Inclusive, no after, eu estava acompanhado. Tinha dançado com professores, amigos, a própria Wanessa. É costume do elenco dançar nos bastidores e fazer os passos que aprenderam. Peguei, dancei, rodei ela. Quando me dei conta, apareceu fulano Dado Dolabella, que eu nem sabia quem era, nunca tinha ouvido falar na minha vida, não sabia que era ex, eu nem tinha visto no rolê."

Também por meio das redes sociais, em seus stories, Dado afirmou que "não houve agressão" e que "Esse é um momento especial para a Wanessa, e desejo que ela brilhe e conquiste tudo o que merece. Ela mesma já deixou claro que não houve agressão da minha parte, o que houve entre nós foram anos de muito amor e carinho, que merecem respeito."