Corrida da Mulher São-Bernardense será no Parque Caminhos do Mar; veja data

Estão abertas as inscrições para a Corrida da Mulher São-Bernardense, prova esportiva gratuita com distância de 5 km e 10 km. A atividade, que integra o calendário em celebração aos 472 anos da cidade, é destinada exclusivamente para corredoras do sexo feminino. O número de participantes é limitado a 1.500 mulheres. O evento irá ocorrer no Parque Caminhos do Mar.

A Corrida da Mulher São-Bernardense se dará no próximo domingo (31), com concentração programada para as 8h, no estacionamento do Parque – Rodovia SP-148 da Estrada Caminho do Mar, Km 38 – Alto da Serra. A largada será às 8h55. Além da corrida de 5 km ou 10 km, haverá possibilidade de caminhada.

As mulheres inscritas na atividade deverão retirar os kits para a prova, contendo número de peito, chip de cronometragem, camiseta e sacochila, no dia 30 de agosto, das 9h às 16h, no Teatro Municipal Cacilda Becker (Praça Samuel Sabatini, 50, Centro). No ato da retirada dos kits, será obrigatória apresentação de documento de identificação com foto.

A Secretaria da Mulher da cidade, que organiza o evento junto à Secretaria de Esporte e Lazer, receberá nesta data e local a doação voluntária de pacotes de absorvente higiênico.

Haverá entrega de troféus para as primeiras colocadas em cada categoria e medalhas para todas as participantes. As inscrições – limitadas à disponibilidade de vagas – devem ser feitas por este site.

