Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

Política Titulo

Diplomacia brasileira foi 'deixada de lado' na questão das tarifas, diz Tarcísio

25/08/2025 | 12:04
Diário do Grande ABC


Ao defender a negociação do governo brasileiro com o americano liderado por Donald Trump para resolver a questão do tarifaço, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que a diplomacia brasileira, que sempre foi muito respeitada, foi "deixada de lado".

"A diplomacia brasileira sempre foi reconhecida e decidimos deixar isso de lado", disse o governador ao participar na manhã desta segunda-feira, 25, de evento do Grupo Esfera Brasil.

Para Tarcísio, a questão não é tarifa. É de investimentos. "Nos afastamos de discussões sobre a OCDE. Falta visão de futuro e liderança para tirar proveito. Pensar só em eleição gera atraso", disse o governador.


