Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

Economia

Strategy compra mais de três mil Bitcoins por US$ 356,9 milhões

25/08/2025 | 11:59
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Strategy, maior detentora corporativa de Bitcoin do mundo, anunciou nesta segunda-feira, 25, que adquiriu 3.081 Bitcoins por cerca de US$ 356,9 milhões de dólares, ou US$ 115.829 por token, de acordo com um formulário apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

A última compra elevou o total de Bitcoins da Strategy para 632.457, adquiridos a um preço médio de US$ 73.527 cada.

Na manhã desta segunda-feira, o tesouro da empresa estava avaliado em aproximadamente US$ 70,6 bilhões.

O anúncio veio em meio a uma queda contínua no preço do Bitcoin, que caiu de mais de US$ 114.000 para cerca de US$ 112.000 em questão de minutos no domingo. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


