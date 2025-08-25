Strategy compra mais de três mil Bitcoins por US$ 356,9 milhões

A Strategy, maior detentora corporativa de Bitcoin do mundo, anunciou nesta segunda-feira, 25, que adquiriu 3.081 Bitcoins por cerca de US$ 356,9 milhões de dólares, ou US$ 115.829 por token, de acordo com um formulário apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

A última compra elevou o total de Bitcoins da Strategy para 632.457, adquiridos a um preço médio de US$ 73.527 cada.

Na manhã desta segunda-feira, o tesouro da empresa estava avaliado em aproximadamente US$ 70,6 bilhões.

O anúncio veio em meio a uma queda contínua no preço do Bitcoin, que caiu de mais de US$ 114.000 para cerca de US$ 112.000 em questão de minutos no domingo. Fonte: Dow Jones Newswires.

