Economia Titulo

Orsted confirma emissão de direitos após ordem de paralisação em projeto de energia eólica

25/08/2025 | 11:47
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A dinamarquesa de energia renovável Orsted nomeou um consórcio de bancos para prosseguir com sua emissão de direitos, uma medida que, segundo a empresa, fortalecerá sua estrutura de capital dias após sua subsidiária nos EUA receber uma ordem de paralisação em um projeto de energia eólica offshore na costa de Rhode Island, o Revolution Wind.

BNP Paribas, Danske Bank, JP Morgan e Morgan Stanley atuarão como coordenadores globais conjuntos para a emissão de direitos, que deve fortalecer a estrutura de capital da empresa, permitindo que a Orsted execute seu plano de negócios mesmo considerando o impacto da incerteza em seu portfólio de energia eólica offshore nos EUA.

O projeto Revolution Wind é uma joint venture com a Skyborn Renewables da Global Infrastructure Partners.

"A construção começou no ano passado e o projeto está agora 80% concluído, com 45 das 65 turbinas instaladas", disse a Orsted. "A ordem de paralisação enfatiza a crescente incerteza regulatória para a energia eólica offshore nos EUA", acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


