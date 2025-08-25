DGABC
Economia Titulo

Trump diz que pretende fazer acordos como o da Intel para os EUA 'o dia inteiro'

25/08/2025 | 11:16
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 25, que pretende continuar firmando acordos como o fechado na última sexta-feira, 22, com a Intel "o dia inteiro". Em publicação na Truth Social, o republicano acrescentou que também apoiará empresas que celebrarem negócios "tão lucrativos" com os Estados Unidos, mas não explicou como essa ajuda será fornecida.

"Adoro ver o preço das ações delas subir, tornando os EUA cada vez MAIS RICOS. Mais empregos para os EUA!!! Quem não gostaria de fazer acordos assim?", acrescentou Trump.

O presidente norte-americano voltou a mencionar que o país não desembolsou nenhum valor pela compra da Intel, e que o acordo fechado com a companhia vale aproximadamente US$ 11 bilhões. "Tudo vai para os EUA. Por que pessoas 'estúpidas' ficam insatisfeitas com isso?", questionou.

A Intel afirmou que o investimento do governo norte-americano será feito com subsídios já concedidos à companhia, mas ainda não pagos.


